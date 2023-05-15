В Усть-Цилемском районе Коми подорожает проезд в автобусах

Фото: Ольга МАКАРОВА

В Усть-Цилемском районе Коми собираются повысить стоимость проезда в автобусах. Соответствующий проект приказа опубликовал Комитет по тарифам.

Согласно документу, максимальная стоимость проезда увеличится до 20 рублей в автобусах городского сообщения. На пригородных маршрутах тариф составит 3 рубля за километр, а на междугородних – 5,1 рубля. Новые тарифы не являются окончательными, и их могут скорректировать.

Согласно приказу от 2009 года, максимальный тариф составляет 16 рублей при проезде на автобусе в городском сообщении, 2,49 рубля за километр пробега в пригородном сообщении и 4,59 рубля в междугороднем сообщении.

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