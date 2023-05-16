Пытавшемуся поджечь здание УФСБ в Коми избрали меру пресечения

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В Усинске избрали меру пресечения местному жителю, которого обвиняют в поджоге здания УФСБ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службы судов.

По предоставленным данным, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступило от Следственного комитета Коми. По данным следователей, 11 мая мужчина поджег здание в период с 3:00 до 4:00, используя самодельное зажигательное изделие.

Мужчину заключили под стражу решением суда до 11 июля 2023 года. Постановление пока что не вступило в законную силу.

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