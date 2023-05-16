Фото: pxhere.com

В Коми девочки-подростки осуждены за распространение порнографии. Они разослали своим знакомым интимные фото подруги.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Коми, в декабре прошлого года юная ухтинка зашла в свой аккаунт в социальных сетях через телефон подруги, но забыла выйти. Подросток прочла всю переписку знакомой и переслала ее другим друзьям. В Сеть попали и интимные фото потерпевшей. Их активно рассылала уже другая девушка.

Отмечается, что подсудимые вину признали в полном объеме, принесли извинения потерпевшей, в содеянном раскаялись.

Суд признал в качестве смягчающих наказание подсудимых обстоятельств, в том числе их несовершеннолетий возраст, активное способствование расследованию преступлений. К тому же, уголовное дело было прекращено из-за примирения сторон.

На основании исследованных доказательств суд признал первую подсудимую виновной в совершении преступлений и назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы, а также конфисковал в доход государства ее сотовый телефон, который использовался при совершении преступлений. Суд признал вторую подсудимую виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде 60 часов обязательных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предпринимателя из Коми задержали по подозрению в разврате 17-летней девушки (подробности)