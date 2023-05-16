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НовостиПроисшествия16 мая 2023 7:17

Ухтинка пыталась продать инвалидную коляску и лишилась 80 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Мошенники украли у 33-летней жительницы Ухты около 80 тысяч рублей под предлогом покупки инвалидной коляски. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина разместила в сети объявление о продаже инвалидной коляски. Далее ухтинке написал мужчина. Он заявил, что готов купить коляску, а товар оплатит с кредитной карты. Для этого он попросил горожанку продиктовать ему номер телефона, данные банковской карты и код, поступивший в смс-сообщении.

– По прошествии времени потерпевшая попыталась войти в личный кабинет приложения банка, но не смогла, так как логин и пароль были изменены, – отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело.

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