В Сыктывкаре двухлетняя девочка выпала из окна квартиры

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре двухлетняя девочка оказалась на больничной койке с серьезными травмами. малышка упала из окна квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Коми.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Морозова. Девочка оперлась на москитную сетку и упала из окна второго этажа.

- В рамках проверочных мероприятий следователи выяснят причины и обстоятельства произошедшего и дадут им правовую оценку. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, - заключили в СК.

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