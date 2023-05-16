В Сыктывкаре студент украл с дачи инструменты и покрышки

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Сыктывкаре студента училища 1990 года рождения подозревают в краже техники из дачного дома на сумму более 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился 74-летний мужчина. Сыктывкарец рассказал, что из его загородного дома украли газонокосилку, шлифовальную машину, электрорубанок, сварочный аппарат, шуруповерт и покрышки. Входная дверь была снята с петель. Общая сумма ущерба превысила 70 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что украденное вывезли на машине. Владельцем авто оказался студент училища. Его не раз привлекали к уголовной ответственности за кражи. Мужчина планировал продать украденное, но сделать этого не успел. Возбуждено уголовное дело.

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