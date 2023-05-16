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НовостиОбщество16 мая 2023 12:47

«Осталась всегда 16-летней»: в Коми трагически погибла школьница

Подросток утонула в реке
Источник:kp.ru
Фото из личного архива

Фото из личного архива

В Печоре скорбят по трагически погибшей 16-летней Эльвире А. Девушка скончалась прошлым летом: она утонула в местной реке.

Девушке сегодня, 16 мая, могло исполниться 17 лет, однако ее жизнь оборвалась слишком рано. Ее уход стал ударом для ее семьи. Эльвира была любимой всеми, особенно тяжело смерть племянницы воспринял ее дядя.

- Ей исполнилось бы 17 лет, но мы всегда будем помнить её 16-летней жизнерадостной, озорной, красивой девчулей. Мы тебя любим, - написал мужчина.

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