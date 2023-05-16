Житель Коми, одобривший теракт на Крымском мосту, может сесть на 7 лет

Фото: Нина Юшкова.

Сотрудники ФСБ по Коми завели уголовное дело в отношении жителя ухтинского поселка Ярега, причастного к публичному оправданию терроризма.

Фигурант отрицательно относился к российской власти. Житель Коми размещал со своей страницы в соцсети «ВКонтакте» тексты, оправдывающие терроризм. Так, он одобрил теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Сейчас силовики занимаются документированием и подтверждением противоправной деятельности фигуранта. Согласно законодательству, жителю Яреги грозит до семи лет лишения свободы.

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