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НовостиПроисшествия16 мая 2023 9:46

Житель Коми, одобривший теракт на Крымском мосту, может сесть на 7 лет

На него завели уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

Сотрудники ФСБ по Коми завели уголовное дело в отношении жителя ухтинского поселка Ярега, причастного к публичному оправданию терроризма.

Фигурант отрицательно относился к российской власти. Житель Коми размещал со своей страницы в соцсети «ВКонтакте» тексты, оправдывающие терроризм. Так, он одобрил теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Сейчас силовики занимаются документированием и подтверждением противоправной деятельности фигуранта. Согласно законодательству, жителю Яреги грозит до семи лет лишения свободы.

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