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НовостиОбщество16 мая 2023 11:21

В Коми более 7,5 тысячи малоимущих семей получают пособие на ребенка

С начала года на эти цели потратили более 100 миллионов рублей
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

С начала 2023 года Коми более 7,5 тысячи малоимущих семей получают пособие на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

Пособие выплачивают на детей от рождения до 18 лет. С начала года деньги получили 7584 семьи. Выплаты производились на 13 940 детей. Размер пособия составляет от 1300 до 3800 рублей. Сумма зависит от возраста ребенка и категории получателей. На пособия дополнительно начисляется районный коэффициент. С начала года на эти выплаты потратили 104,8 миллиона рублей.

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Выплаты производятся в рамках национального проекта «Демография» (подробности)