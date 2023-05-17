В районе Коми обнаружили зараженную птичьим гриппом чайку

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Администрация Княжпогостского района проинформировала, что в Емве была обнаружена зараженная высокопатогенным гриппом чайка. В муниципалитете намерены начать профилактические мероприятия.

По предоставленным данным, в мае 2023 года наблюдается резкое обострение эпизоотической обстановки в соседних регионах. В частности, в Кировской области зарегистрировано шесть очагов, заболевание выявили в Удмуртской республике и Марий Эл.

В Емве зараженную птику обнаружили на Коммунистической, 36. На территории района намерены теперь проводить профилактику, чтобы предотвратить распространение инфекции.

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