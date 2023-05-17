В Коми более 30 тысяч детей получили единое пособие

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С первого января 2023 года в Коми единое пособие получили 1 112 беременных женщина и 30 392 ребенка. Сумма выплат составила 1,2 млрд рублей, сообщили в отделении регионального СФР.

Чтобы получить выплату, родителям необходимо подать заявление через портал «Госуслуги». Стоит отметить, что всех детей, не достигших 17-летнего возраста, можно указать в одном заявлении.

Данная мера поддержки заменила нуждающимся семьям ряд других мер поддержки, которые действовали раньше: ежемесячное пособие беременным женщинам, ежемесячные пособия на первого, третьего и последующего детей до трех лет, а также ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

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