В Сыктывкаре уволили кондуктора, выгнавшего из автобуса старушку

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В Сыктывкаре уволили кондуктора, который оскорбил пенсионерку и выгнал ее из автобуса. Это произошло после проведения служебной проверки и проверки следователей.

Как сообщает БНК со ссылкой на мэрию столицы, перевозчик обратился в мэрию и заявил, что кондуктор, который был замешан в конфликте с пожилой пассажиркой, был уволен.

Напомним, вопиющий случай произошел 13 мая. В соцсетях появилась информация о том, что кондуктор и водитель автобуса очень грубо общались с пожилой женщиной, которая не знала, где ей нужно выходить в результате чего проехала два круга. Пожилую женщину высадили на автовокзале и сказали почистить уши.

В настоящее время СУ СКР по Коми проводит проверку. В скором времени следователи дадут правовую оценку действиям персонала автобуса.

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