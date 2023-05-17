В Коми полицейские стреляли, чтобы остановить пьяного водителя

Фото: кадр видео пресс-службы МВД по Коми

В Ухте сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Инцидент произошел в поселке Нижний Доманик. Правоохранители заметили на улице Лермонтова Chevrolet. Требование об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. При этом он создавал опасность для других участников дорожного движения.

Сотрудники ДПС включили спецсигналы и попытались остановить иномарку. Нарушитель продолжал ехать. При этом он не раз выезжал на встречную полосу, тем самым нарушая ПДД. Далее полицейский сделал один предупредительный выстрел и несколько раз выстрелил по колесам Chevrolet. Автомобиль удалось остановить вблизи Яреги.

За рулем иномарки находился 28-летний местный житель. Выяснилось, что молодой человек был пьян.

– В результате освидетельствования показания прибора составили 1,057 мг/л, – отметили в МВД.

На водителя составили 11 административных материалов. Машину поместили на спецстоянку.

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