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НовостиПроисшествия17 мая 2023 10:13

В Коми 17-летнего подростка обвиняют в наркоторговле

Молодого человека заключили под стражу
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ухте 17-летнего подростка подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В мае подросток получил от неизвестного 25 свертков с наркотиками массой как минимум 48,497 грамма. Запрещенные вещества он планировал продать. Ухтинца задержали полицейские. Наркотики у молодого человека изъяли. Фигуранту предъявили обвинение. Злоумышленника заключили под стражу.

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