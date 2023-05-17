Названа главная угроза распространения птичьего гриппа в Коми

Автор фото: Оберемченко Николай

Стало известно, что может стать главной причиной распространения птичьего гриппа в Коми. Как рассказали в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, стихийные свалки могут нести реальную угрозу.

Ранее в Емве была обнаружена зараженная гриппом чайка. Эти птицы устойчивы к вирусу, однако грипп поражает домашнюю птицу и несет почти 100-процентную смерть.

Власти ввели в городе карантин и предпринимают все шаги, чтоб на дать инфекции распространиться.

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