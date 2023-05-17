Участники СВО из Коми могут пройти бесплатное профобучение

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В федеральное законодательство внесены изменения, согласно которым участники специальной военной операции, а также члены семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе СВО, могут бесплатно обучиться профессии или повысить квалификацию, а работодатели - получать субсидии за их трудоустройство.

Как отметила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова, принятые изменения позволят более адресно и целенаправленно оказывать государственную поддержку в сфере занятости участникам СВО и родным погибших в ходе спецоперации военнослужащих.

– Раньше обучиться по программам нацпроекта «Демография» участники СВО и члены семей погибших в спецоперации бойцов могли только, например, как безработные, а вдовы – как женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Участники спецоперации и родные погибших в СВО военнослужащих не были выделены в те категории граждан, которые имеют право бесплатно пройти профобучение в рамках нацпроекта. Благодаря принятым в российское законодательство поправкам эта ситуация исправлена, – пояснила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова.

По информации Минтрудсоц РК, обучение для участников СВО и членов семей погибших в ходе спецоперации военнослужащих в Республике Коми организуют СГУ им. Питирима Сорокина, Коми республиканская академия государственной службы и управления, а также ряд организаций среднего профессионального образования. Подать заявку на обучение можно на портале «Работа России». Помощь в регистрации на портале готовы оказать сотрудники центра занятости.

– Еще один плюс внесенных в законодательство изменений в том, что при трудоустройстве граждан этих новых категорий предусмотрена также господдержка работодателей. По линии Социального фонда России им будет предоставляться субсидия в размере МРОТ по истечении первого, третьего и шестого месяцев с даты трудоустройства участников спецоперации или членов семей погибших в ходе СВО военнослужащих, – сообщила Грибкова.

Для получения господдержки работодателю нужно направить в центр занятости населения список имеющихся вакансий для подбора специалистов через личный кабинет на портале «Работа в России» и через систему «Соцстрах» направить заявление на включение в реестр для предоставления субсидии. Более подробную информацию по этому вопросу можно получить в центре занятости населения.

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