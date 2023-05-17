В Ухте управляющая компания заплатила 446 тысяч рублей за коммунальную аварию

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В Ухте управляющую компанию заставили заплатить 446 тысяч рублей за коммунальную аварию. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Инцидент произошел по вине жильцов сверху. Дело в том, что они спустили в унитаз газеты, бумагу, листья и ягоды. Все это привело к засору. Однако ответчиком в суде выступила управляющая, поскольку она не отреагировала на претензию истца.

– К ущербу – а за время разбирательств существенно подорожали и восстановительные работы, и материалы – добавились штраф, компенсация морального вреда, проценты на сумму долга, – отметили в ФССП.

Руководителя УК предупредили о том, что в случае просрочки долг станет еще больше за счет исполнительского сбора. Далее приставы наложили запрет на регистрационные действия со спецтехникой предприятия. После этого долг был погашен.

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