«Такая красивая»: в Коми скоропостижно скончалась молодая девушка

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Жители Усинска передали печальную весть о смерти молодой девушки. Близкие сообщили о скоропостижной кончине Ольги Селезневой 16 мая. Причина смерти по этическим причинам не разглашается.

Об Ольге говорят, что она была доброй и отзывчивой, красивой девушкой. В ее окружении приносят соболезнования родным.

– Очень жаль, такая молодая и красивая. Это очень тяжело. Искренние соболезнования родным и близким. Держитесь, сил вам пережить это горе, – пишет знакомая Ольги.

– Светлая память тебе, красавица, прекрасному человеку. Невозможно поверить, что тебя не стало, – скорбят ее друзья.

Прощание с девушкой состоится 19 мая. Желающие проводить Ольгу в последний путь, могут прийти в 10:00 в «Вечность». Отпевание начнется в 11:00 в храме «Умягчение злых сердец». Похоронят ее на новом кладбище.

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