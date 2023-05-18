Известны новые детали ЧП с рухнувшим самолетом в Коми

Фото: МЧС Коми

В транспортной прокуратуре организовали проверку падения самолета в Коми. Дело передано в Сыктывкарское управление ведомства.

По предоставленным данным, воздушное судно следовало из Чебоксаров в Троицко-Печорск с посадкой в Усть-Куломе для дозаправки. После заправки на посадочной площадке самолет Piper 28 ООО авиакомпании «СкайРус» потерял скорость и совершил жесткую посадку, задев высоковольтные провода. ЧП произошло 17 мая в 17:20.

В результате случившегося на части улиц поселка Кебаньель и села Усть-Кулом отсутствовало электроснабжение. Один из пилотов самолета получил черепно-мозговую травму, но отказался от госпитализации, передали в надзорном органе.

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