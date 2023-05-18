В Сыктывкаре открыли новый детский сад на 60 мест

Фото: архив КП

Глава Коми Владимир Уйба сообщил 17 мая об открытии нового детского сада. Дошкольное заведение на 60 мест появилось в микрорайоне Орбита.

Речь идет о дополнительном корпусе сыктывкарского детсада №104 в новом микрорайоне. Учреждение расположено в жилом корпусе «Платон».

В новом детском саду предусмотрены прогулочные площадки, музыкально-спортивный зал и помещения для групп.

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