Жительница Коми лишилась 720 тысяч рублей

Фото: Нина Юшкова.

43-летняя жительница Воркуты лишилась почти 720 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

На телефон заявительницы поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником одного из банков. Он сказал ей, что кто-то пытается снять с ее счета деньги и оформить на ее кредит.

Действуя под диктовку, женщина установила программу якобы для «защиты» финансов, оформила кредит в банке на полмиллиона рублей и перевела их на счет афериста.

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