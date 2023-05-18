Желаемая зарплата жителей Коми выросла на 5,3 тысячи рублей

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За год зарплатные запросы жителей Коми увеличились почти на 5 300 рублей. Об этом сообщает портал hh.ru.

За последний месяц жители Коми разместили или обновили более 12 700 резюме. Это на 4% меньше, чем в прошлом году. По данным аналитиков, в настоящее время на одну вакансию могут претендовать до пяти человек. Это на 1,6 пункта меньше, чем прошлой весной.

Сейчас безработные в Коми запрашивают зарплату не ниже 52 500 рублей. Это почти на 5 300 рублей больше, чем годом ранее.

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