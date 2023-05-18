В Сыктывкаре проверяют информацию о гуляющем по городу педофиле

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В Сыктывкаре появился извращенец. Такие сообщения появились в социальных сетях. По словам очевидцев, странный мужчина ходит около городского колледжа и пристает к девочкам.

Горожанка сообщила, что стала свидетелем инцидента. Женщина рассказала, что сыктывкарец трогает себя за интимные места, кричит детям непристойности и ведет себя неадекватно.

Сообщения о возможном педофиле сейчас проверяет полиция города.

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