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НовостиПроисшествия18 мая 2023 8:49

В Сыктывкаре проверяют информацию о гуляющем по городу педофиле

Местные жители обеспокоены поведением странного мужчины
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре появился извращенец. Такие сообщения появились в социальных сетях. По словам очевидцев, странный мужчина ходит около городского колледжа и пристает к девочкам.

Горожанка сообщила, что стала свидетелем инцидента. Женщина рассказала, что сыктывкарец трогает себя за интимные места, кричит детям непристойности и ведет себя неадекватно.

Сообщения о возможном педофиле сейчас проверяет полиция города.

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