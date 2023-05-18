В Коми две женщины лишились 64 тысяч рублей, пытаясь арендовать жилье

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Мошенники украли у двух жительницы Воркуты в общей сложности 64 тысячи рублей при попытке арендовать жилплощадь в теплых краях. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, 38-летняя воркутинка хотела арендовать дом в Гаграх и нашла объявление в сети. Жительница Заполярья зарезервировала дом и внесла предоплату в размере 14 тысяч рублей. Однако далее женщине заявили, что бронь отменена, поскольку деньги не были получены.

Еще одна воркутинка забронировала в сети квартиру в Новороссийске. Она перевела 50 тысяч рублей, и арендатор перестал выходить на связь. Тогда горожанка поняла, что деньги достались мошенникам, и обратилась в полицию. Возбуждены уголовные дела.

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