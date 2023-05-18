В Коми 40-летний мужчина осужден за избиение сестры и сожительницы

Фото: архив "КП"

В Коми 40-летний житель села Шошка выслушал приговор за избиение сестры и сожительницы. Мужчина периодически бил женщин, которым некуда было уйти.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, всего установлено четыре эпизода избиения. Во все разы сельчанин был пьян. По его словам, именно алкоголь побуждал его переступать закон: трезвым он женщин бы не тронул.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

- Контроль за его поведением будет осуществлять уголовно-исполнительная инспекция, - заключили в ведомстве.

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