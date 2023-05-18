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НовостиПроисшествия18 мая 2023 12:49

В Сыктывкаре 25-летняя девушка обвиняется в незаконном сбыте марихуаны

Вину в содеянном девушка признала
Источник:kp.ru
Фото: Прокуратура Республики Коми

Фото: Прокуратура Республики Коми

В Сыктывкаре на скамье подсудимых окажется 25-летняя девушка. Ее обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в конце 2022 года девушка стала членом преступной группы, которая реализовывала продажу марихуаны, и была закладчицей. В феврале этого года она была поймана, когда пыталась оставить закладку весом в 3,64 гр.

Свою вину сыктывкарка признала и раскаялась.

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