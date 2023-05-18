В Сыктывкаре 25-летняя девушка обвиняется в незаконном сбыте марихуаны

Фото: Прокуратура Республики Коми

В Сыктывкаре на скамье подсудимых окажется 25-летняя девушка. Ее обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в конце 2022 года девушка стала членом преступной группы, которая реализовывала продажу марихуаны, и была закладчицей. В феврале этого года она была поймана, когда пыталась оставить закладку весом в 3,64 гр.

Свою вину сыктывкарка признала и раскаялась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре по подозрению в распространении наркотиков задержали братьев (подробности)