В Сыктывкаре 25-летняя девушка обвиняется в незаконном сбыте марихуаны

Фото: Прокуратура Республики Коми
В Сыктывкаре на скамье подсудимых окажется 25-летняя девушка. Ее обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в конце 2022 года девушка стала членом преступной группы, которая реализовывала продажу марихуаны, и была закладчицей. В феврале этого года она была поймана, когда пыталась оставить закладку весом в 3,64 гр.
Свою вину сыктывкарка признала и раскаялась.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сыктывкаре по подозрению в распространении наркотиков задержали братьев (подробности)