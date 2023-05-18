Мошенники украли у сыктывкарки почти 6 миллионов рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мошенники украли у 69-летней жительницы Сыктывкара почти 5,972 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник заявил, что аферисты пытаются украсть с ее банковского счета деньги. По его совету пенсионерка купила смартфон, установила приложение онлайн-банка и привязала к нему карту злоумышленников. Далее женщина несколько дней обналичивала денег и через банкомат пополняла указанные аферистами счета.

– Общая сумма транзакций составила порядка 5 972 000 рублей, – отметили в МВД.

Сыктывкарка знала о подобных видах мошенничества, но в нужный момент потеряла бдительность. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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