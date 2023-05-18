С 19 мая на дорогах Коми вырастет число экипажей ДПС

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В Коми объявлены трехдневные массовые рейды на дорогах. Инспекторы ДПС намерены выявлять злостных нарушителей и пьяных за рулем.

Как сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД, массовые проверки начнутся уже завтра, 19 мая, и продлятся до 21-го числа.

Госавтоинспекция напоминает об ответственности за управление авто в состоянии опьянения. В соответствии с ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. За повторное управление автомобилем в состояние опьянения предусмотрена уголовная ответственность на основании ст. 264.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

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