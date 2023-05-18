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НовостиОбщество18 мая 2023 12:08

В Коми стоматологи райбольницы массово увольняются

Заявления уже написали шесть человек
Источник:kp.ru
Автор фото: Веленгурин Владимир

Автор фото: Веленгурин Владимир

В Усть-Цилемской стоматологии массово увольняются врачи. Об этом сообщает БНК со ссылкой на местных жителей.

По их словам, за последнее время медучреждение покинули три стоматолога и три зубных врача. Причиной массового увольнения стала шестидневная рабочая неделя и недоговоренности с руководством.

Сейчас в стоматологии работают пять врачей-стоматологов и три зубных врача. По словам руководства больницы, услуги населению оказываются в полном объеме.

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