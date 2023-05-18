В Коми работник предприятия получил тяжелую травму

Фото: архив "КП"

В Коми работник лесозаготовительного предприятия получил тяжелую травму во время трудовой смены. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По данным ведомства, мужчина с коллегами чинил бульдозер, но трос от оборвался и зацепил работника.

Как выяснили инспекторы, основная причина несчастного случая - недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации.

- По результатам расследования комиссией разработаны мероприятия по устранению причин несчастного случая, выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Исполнение предписания находится на контроле, - заключили в Гострудинспекции.

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