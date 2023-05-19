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НовостиОбщество19 мая 2023 6:19

Какими будут выходные в Коми

Синоптики Коми пообещали жаркие выходные
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Стало известно, какая погода на выходных ждет жителей Коми. Синоптики пообещали жаркую погоду и осадки.

Так, в субботу, 20 мая, ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Ветер будет достигать 8 м/с, а столбик термометра днем поднимется до +22 градусов, в Воркуте же будет лишь +7.

Характер погоды не сильно изменится и в воскресенье, 21 мая, но станет намного теплее и осадки прекратятся.

- В последний день недели будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура ночью +4...+9, в северных и центральных районах при прояснении -3...+2, днем +17...+22, местами до +26, в Воркутинском районе +6...+11°С, - заключили синоптики.

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