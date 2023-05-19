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НовостиПроисшествия19 мая 2023 7:49

Сыктывкарец отобрал у разносчика товаров телефон и 7 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре местного жителя 2004 года рождения подозревают в вымогательстве денег и телефона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

К полицейским обратился разносчик товаров с доставкой на дом. Молодой человек рассказал, что во дворе незнакомец потребовал под угрозой применения насилия отдать ему телефон и 7 тысяч рублей. Разносчик написал расписку, а затем отдал деньги. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж сыктывкарец. Фигурант успел потратить деньги, а телефон был при нем. Возбуждено уголовное дело, жителю Коми грозит до четырех лет лишения свободы.

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