В Коми нашли древесину с усачами

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В Коми в лесопродукции хвойных пород выявили 13 случаев обнаружения карантинных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства досматривали подкарантинную продукцию хвойных пород. Специалисты выявили 13 случаев обнаружения карантинных объектов. В древесине обнаружили три вида усачей, по которым в Коми установили карантинные зоны. Предприятиям выдали предписания, по которым они должны принять фитосанитарных мер.

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