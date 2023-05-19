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НовостиОбщество19 мая 2023 12:19

Стало известно, будут ли у жителей Коми изымать домашнюю птицу из-за гриппа

В Коми не будут изымать домашнюю птицу у населения
Источник:kp.ru
Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Емве не обнаружено гриппа птиц. К такому выводу пришли специалисты центра во Владимире и центра гигиены Роспотребнадзора республики, исследовавшие биоматериал, который был взят сразу, как в городе была обнаружена зараженная гриппом чайка.

На сегодняшний день принято решение отменить карантин и не изымать домашнюю птицу у населения.

Тем не менее в связи с выявлением случаев птичьего гриппа в соседней Кировской области в Коми усилены мероприятия по предотвращению возникновения и распространения заболевания.

Организованы рейды территорий Сыктывдинского района в местах расположения крупных птицеводческих объектов, в местах скопления чаек и на полигонах ТБО по выявлению падежа синантропной и водоплавающей птицы.

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