В Коми 406 человек стали жертвами укусов клещей

Фото: архив "КП"

В Коми более 400 жителей республики стали жертвами укусов клещей. Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, за весь сезон к врачам обратились 406 человек.

Только за последнюю неделю членистоногие укусили 33 ребенка и 140 взрослых.

Отмечается, что лабораторно было подтверждено семь случаев заражения клещей энцефалитом, а в 49 найден возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Также в трех клещах обнаружен моноцитарный эрлихиоз человека.

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