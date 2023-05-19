В Коми составили портрет жертвы мошенников

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Прокуратура Коми на основании данных криминальной статистики составила портрет жертвы телефонных и интернет-мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Коми на 28% выросло количество преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе посягательств на собственность. В 2023 году жертвами мошенников стали более 850 человек. Общая сумма ущерба превысила 280 миллионов рублей. В прокуратуре подчеркнули, что жертвами мошенников становятся далеко не только пожилые люди.

– На долю неработающих пенсионеров приходится лишь немногим более четверти преступлений, – отметили в ведомстве.

Жертвами мошенничества стали люди от 19 и почти до 65 лет. Суммы больше миллиона рублей украли у 78 человек. Только треть из них старше 60 лет.

– Итак, средний портрет жертвы интернет и телефонных мошенников выглядит следующим образом: работающая жительница Сыктывкара, 54 года, лишившаяся около 30 тысяч рублей, – говорится в сообщении.

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