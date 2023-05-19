Опасные погодные явления надвигаются на Коми

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сыктывкаре и еще в пяти районах Коми объявлено штормовое предупреждение. О надвигающейся на республику грозе предупреждает МЧС со ссылкой на синоптиков.

По данным метеорологов, на юге Коми ожидается сильный ветер, скорость которого будет достигать 17 м\с, а также дожди и грозы.

-С 15 часов до 22 часов 19 мая в отдельных южных районах (Усть-Вымский, Сысольский, Прилузский, Княжпогостский, Койгородский и в районе г. Сыктывкар) ожидается гроза. Также местами прогнозируется усиление юго-восточного ветра порывами до 15-17 м/с, - говорится в сообщении.

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