Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2023 12:35

Опасные погодные явления надвигаются на Коми

В шести районах Коми объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся грозы
Источник:kp.ru
Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сыктывкаре и еще в пяти районах Коми объявлено штормовое предупреждение. О надвигающейся на республику грозе предупреждает МЧС со ссылкой на синоптиков.

По данным метеорологов, на юге Коми ожидается сильный ветер, скорость которого будет достигать 17 м\с, а также дожди и грозы.

-С 15 часов до 22 часов 19 мая в отдельных южных районах (Усть-Вымский, Сысольский, Прилузский, Княжпогостский, Койгородский и в районе г. Сыктывкар) ожидается гроза. Также местами прогнозируется усиление юго-восточного ветра порывами до 15-17 м/с, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какими будут выходные в Коми (подробности)