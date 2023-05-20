Вступил в силу приговор криминальному авторитету из Коми

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В Коми вступил в силу приговор Верховного суда в отношении криминального авторитета. 53-летнего жителя Сыктывкара признали виновным в самоуправстве с применением насилия, а также занятии высшего положения в преступной иерархии.

Установлено, что в 2017 году бывший действующий руководитель преступного сообщества после своего задержания назначил своим доверенным лицом фигуранта уголовного дела. Свои полномочия назначенец использовал для того, чтобы распространить преступную идеологию. Также он распоряжался «воровским общаком» и применял насилие в отношении лиц, которые допустили нарушение.

Кроме того, сыктывкарец занимался вымогательствами. Так он под угрозой насилия требовал 1,2 млн рублей у бывшего заключенного и еще миллион у предпринимателя из Корткеросского района. Суд назначил мужчине девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а после 1,5 года ограничения свободы.

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