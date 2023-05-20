Житель Коми избил своего знакомого до смерти

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В Корткеросском районе 45-летнего жителя поселка Намск приговорили к девяти годам лишения свободы за причинение смерти неосторожности. Мужчина убил своего знакомого несколькими ударами кулака.

Суд установил, что в сентябре 2022 года фигурант уголовного дела во время совместного употребления спиртных напитков со своими 34-летний знакомым начал с ним ссору. Во время конфликта он нанес не менее трех ударов кулака по лицу, один удар ногой, что привело к тяжкому вреду здоровью, а после к смерти.

Судмедэксперты установили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма с переломами костей свода и основания черепа, двусторонней гематомой, а также ушибами обеих височных долей с отеком и дислокацией головного мозга.

Свою вину фигурант уголовного дела признал частично. Суд назначил ему девять лет лишения свободы в колонии особого режима.

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