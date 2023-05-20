После 30-лет жительница Коми получила бионический протез руки

Фото: архив КП
Жительница Воркута Татьяна Терехова после огнестрельного ранения в 1993 году получила бионический протез отечественного производства. Его вручили женщине в Сыктывкаре.
Ранение женщина получила 30 лет назад, потеряв полностью кисть. Из-за своего увечья она не могла найти работу и постоянно прикрывала руку платком или сумкой.
Роботизированный протез был разработан в «Сколково» компанией «Моторика». Управлять этим протезом можно за счет поступающих от мышц пользователя импульсов. Заряд протеза рассчитан на восемь часов непрерывной работы. Татьяна выбрала для себя розовый цвет, сообщили в «БНК».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Горько от этого»: в СВО погиб знаменитый житель Коми (подробнее)