После 30-лет жительница Коми получила бионический протез руки

Фото: архив КП

Жительница Воркута Татьяна Терехова после огнестрельного ранения в 1993 году получила бионический протез отечественного производства. Его вручили женщине в Сыктывкаре.

Ранение женщина получила 30 лет назад, потеряв полностью кисть. Из-за своего увечья она не могла найти работу и постоянно прикрывала руку платком или сумкой.

Роботизированный протез был разработан в «Сколково» компанией «Моторика». Управлять этим протезом можно за счет поступающих от мышц пользователя импульсов. Заряд протеза рассчитан на восемь часов непрерывной работы. Татьяна выбрала для себя розовый цвет, сообщили в «БНК».

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