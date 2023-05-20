В Сыктывкаре экстренно эвакуировали гимназию

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Сегодня, 20 мая, в Сыктывкаре экстренно эвакуировали учащихся и персонал гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова. Информация об этом сразу же распространилась в социальных сетях.

В МЧС Коми прокомментировали, что причиной эвакуации стало короткое замыкание. Последующее возгорание не последовало, сообщили в «БНК». В результате ЧП никто не пострадал.

Экстренные службы проверили здание, а после занятия в учебном заведении были возобновлены.

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