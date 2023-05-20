В Сыктывкаре 26-летнюю девушку сбили во дворе дома

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили о ДТП в Сыктывкаре, в результате которого пострадала 26-летняя женщина. По предоставленным данным, на нее наехал водитель автомобиля «ЗАЗ».

В ведомстве уточнили, что наезд произошел около 17:00 возле дома по адресу Кирова, 46. Женщина находилась во дворе, а автомобиль только начал движение.

В результате пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. Сейчас идет разбирательство причин произошедшего.

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