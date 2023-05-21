В Сыктывкаре 33-летний мужчина развратил школьницу

Фото: архив "КП"

В сексуальном домогательстве к трем малолетним девочкам обвиняется житель Эжвинского района Сыктывкара. По версии следствия, своих жертв 33-летний мужчина находил в одной из социальных сетей.

Так, фигурант изучал страницы школьниц и их фото, а затем настойчиво предлагал им сблизиться. После откровенной переписки он предлагал познакомиться лично. Силовикам выйти на мужчину помог случай: на одной из таких встреч все пошло не так, как планировал злоумышленник. Чересчур близкое общение школьницы и взрослого мужчины показалось странным полицейскому патрулю. Любителю распускать руки и его юную спутницу стражи порядка доставили в дежурную часть. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Школьниц 12, 13 и 15 лет мужчина приглашал к себе домой. Одна из них согласилась, чем извращенец и воспользовался. Проблем с законом сыктывкарец до этого не имел, а на работе его характеризовали как положительного человека.

За секс с ребенком и развратные переписки со школьницами ему грозит до 12 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 62-летний мужчина развращал долгое время падчерицу и дочь (подробности)