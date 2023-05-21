В Сыктывкаре 31-летний мужчина набросился с бутылкой на посетителя кафе

Фото: архив "КП"

Пьяный конфликт в питейном заведении может стоить 31-летнему сыктывкарцу свободы.

О драке в полицию сообщили работники одного из городских заведений. Незамедлительно на место происшествия выехал патрульный экипаж, вскоре подоспела и карета «скорой». Их встретил истекающий кровью 40-летний мужчина. Он сообщил, что на него напал случайный знакомый и ударил его бутылкой по голове. С серьезной травмой сыктывкарец был госпитализирован в больницу.

Задержать его обидчика по «горячим» следам не удалось, однако подозреваемого все же нашли. Мужчина, за плечами которого не одна судимость, отрицать вину не стал.

Свой поступок молодой человек объяснить не смог. Ему грозит два года тюрьмы.

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