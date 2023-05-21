«Держал в страхе все село»: в Коми 18-летний подросток убил 32-летнюю женщину из-за обиды

Фото: архив "КП"

В Усть-Куломском районе Коми парень жестоко расправился со своей 32-летней оппоненткой, а затем пригрозил собутыльникам, что убьет и их, если они не помогут скрыть ему следы преступления. Дикая история рассматривается в районном суде. На скамье подсудимых 18-летний юноша, который не только не раз переступал закон, но и держал в страхе все село, передает телеканал «Юрган».

Летом прошлого года в полицию поступило сообщение от родственников пропавшей без вести молодой женщины. Изначально тревогу забил бывший муж, который не смог попасть к ней домой. Накануне исчезновения женщина звонила маме и рассказала, что отдыхает в компании друзей.

Сыщики установили личности мужчин, с которыми выпивала пропавшая. Один из них и рассказал, что помогал закапывать труп женщины в огороде его дома. В земле полицейские и нашли труп. На теле несчастной были множественные ранения, характерные для ударов ножом.

Выяснилось, что убил сельчанку 18-летний парень. Он заявил, что убивать знакомую не хотел, а лишь пытался припугнуть.

- Возникла ссора. Она вышла в туалет, я пошел за ней. Прихватил нож. Потом нанес два удара ножом в шею, - рассказал следователям еще вчерашний подросток.

Остальных мужчин он запугал, заявив, что с каждым, кто позвонит в полицию, будет то же самое, что и с женщиной. Те, послушавшись подростка, выкопали яму, в которой и похоронили сельчанку.

Молодому человеку грозит 15 лет тюрьмы.

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