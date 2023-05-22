В Коми фермер выиграл 18 миллионов рублей в виде гранта

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В Сыктывдинском районе Коми фермер стал обладателем гранта размером 18 млн рублей. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Мужчина занимается разведением скота вот уже 15 лет. В его хозяйстве насчитывается 210 голов крупного рогатого скота, 49 из которых коровы.

Сельчанин намерен направить деньги на строительство еще одной фермы на 150 животных.

За счет гранта и собственных средств он должен построить ферму и пробурить скважину на воду. Для этих целей фермер арендовал земельный участок площадью 5,2 га на 49 лет в одном из населенных пунктов Сыктывдинского района. Договор аренды заключен с администрацией муниципалитета.

Как напомнили в Минсельхозе Коми, данный вид грантовой поддержки реализуется в Коми с 2012 года.

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