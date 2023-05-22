В Сыктывкаре женщина погибла рядом с домом умершего возлюбленного

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре в СНТ «Ранчо» найдено тело 61-летней местной жительницы. Ее труп был найден в марте этого года. Как сообщает «КомиОнлайн» со ссылкой на региональный Следком, женщина замерзла насмерть.

Известно, что пожилая горожанка погибла прямо у дома своего умершего возлюбленного. Она не смогла попасть внутрь и замерзла, ее сожитель умер от сердечного приступа. Пара была известна своей любовью к выпивке и в день трагедии оба были пьяны.

По результатам проверки следователи не установили признаков преступлений и приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

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