Сыктывкарец пробрался в дом пенсионерки и украл 10 тысяч рублей

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В Сыктывкаре местного жителя 1986 года рождения подозревают в краже 10 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась женщина 1952 года рождения. Пенсионерка рассказала, что из ее кошелька пропали 10 тысяч рублей. Сыктывкарка живет одна и по состоянию здоровья почти не выходит из дома. Ей помогает соседка, у которой есть ключ от квартиры.

По подозрению в краже задержали неоднократно ранее судимого сыктывкарца. Он является сожителем соседки. Мужчина узнал, что у той имеется доступ в квартиру. Думая, что пенсионерка спит, мужчина открыл дверь ключом, зашел в дом и украл 10 тысяч, оставшись незамеченным. Деньги злоумышленник потратил на алкоголь и продукты. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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