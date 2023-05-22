Полицейские Коми поймали почти 80 пьяных водителей за рулем

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В Коми за минувшую неделю 76 человек попались на нетрезвом вождении. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Отмечается, что в 10 случаях было возбуждены уголовные дела.

Только за выходные дни инспекторы ДПС выявили 38 пьяных водителей. Больше всего нарушителей было найдено в Сыктывкаре, Усинске и Ухте.

Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

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