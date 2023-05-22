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НовостиОбщество22 мая 2023 9:52

В Коми Выльгортская библиотека получила 10 миллионов рублей

Деньги, в частности, потратят на покупку книг
Источник:kp.ru
Фото: Полина ЦИММЕРМАН

Фото: Полина ЦИММЕРМАН

Выльгортская библиотека победила в федеральном конкурсе и получила финансирование в размере 10 миллионов рублей.

Полученные деньги потратят на обновление пространства и покупку новых книг. В библиотеке очень устарела учебная литература. Для студентов нужны свежие книги и пособия для использования их в дипломных работах. Кроме того, для библиотеки закупят и художественную литературу, передает телеканал «Юрган».

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Прежнее название не соответствовало реальному положению дел (подробности)