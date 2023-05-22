В Коми Выльгортская библиотека получила 10 миллионов рублей

Фото: Полина ЦИММЕРМАН
Выльгортская библиотека победила в федеральном конкурсе и получила финансирование в размере 10 миллионов рублей.
Полученные деньги потратят на обновление пространства и покупку новых книг. В библиотеке очень устарела учебная литература. Для студентов нужны свежие книги и пособия для использования их в дипломных работах. Кроме того, для библиотеки закупят и художественную литературу, передает телеканал «Юрган».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Юношескую библиотеку Коми переименовали в молодежную
Прежнее название не соответствовало реальному положению дел (подробности)